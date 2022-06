Rapina al supermercato di via Recchi. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri nel primo pomeriggio al supermercato di via Recchi in città chiamati dal personale per un uomo – un salvadoregno 46enne – che aveva preso due bottiglie di birra dagli scaffali.

A nulla è valso il tentativo di fermarlo da parte dell’addetto alla sicurezza e della vicedirettrice che peraltro è stata spintonata e fatta cadere a terra. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo in viale Corridoni. Portato in questura è risultato già noto alle forze di polizia. È stato arrestato per rapina impropria. Stamattina il direttissimo in tribunale: arresto convalidato, chiesti i termini a difesa e nel frattempo tornato in libertà.