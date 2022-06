Un uomo 60enne trovato senza vita nella sua casa in via Milano. L’intervento dei vigili del fuoco e del 118 dopo la richiesta giunta per una persona che da giorni non dava notizie di sé. Con l’ingresso nell’abitazione i pompieri e i sanitari hanno constatato la morte dell’uomo.

a far scattare l’allarme alcuni amici che, non lo vedevano e non lo sentivano da qualche giorno. L’abitazione era chiusa, i vigili del fuoco sono entrati rompendo il vetro di una finestra. Il 60enne era nel letto ed era deceduto probabilmente già da qualche giorno. In base a quanto ricostruito sarebbe morto nel sonno, probabilmente per un malore. Il pm di turno in procura a Como, avvisato come da prassi in questi casi, ha disposto che la salma fosse affidata ai parenti per il funerale.