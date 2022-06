Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda, dopo le festività della Pentecoste, per agevolare gli spostamenti verso la Svizzera, sarà installata una deviazione di carreggiata dal km 24+500 al km 33+000. Dalle 4:00 alle 15:00 di martedì 7 giugno è prevista la chiusura di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso e di Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate. E’ prevista anche la chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.