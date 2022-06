Aliante atterra in un campo di grano. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e i sanitari del 118 sono intervenuti questo pomeriggio in via Lazzaretto a Cantù per il recupero dei passeggeri. Illesa la persona che era ai comandi dell’aliante. Il pilota stava partecipando ad una gara con base a Varese. Alcuni alianti – in rientro dalla zona di Bergamo – sono riusciti a rientrare a Varese, altri sono stati costretti ad un atterraggio forzato per evitare il violento temporale che in quel momento era sopra il Comasco. Quattro sono scesi all’aeroporto di Alzate Brianza, altri a Venegono.