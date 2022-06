Finale playoff. Per la Pallacanestro Cantù è arrivata una sconfitta in gara1, giocata a Scafati. Ieri sera l’Acqua S.Bernardo è stata superata per 89-79. Domani appuntamento per gara2 alle 20.45, ancora nel palazzetto della formazione campana.

“È difficile, se non impossibile, riuscire a battere Scafati in casa sua. A maggior ragione a fronte della striscia di vittorie consecutive, che, con il successo in gara1, sale a quota 28” ha commentato alla fine Marco Sodini, allenatore della formazione brianzola. “Sicuramente non è possibile vincere facendo segnare alla Givova 89 punti. Come non è possibile perdere ogni confronto individuale in difesa, perché questo è quello che è successo dal secondo quarto in poi. Indipendentemente dai piccoli o dai lunghi, non siamo mai stati capaci di tenere i nostri avversari nell’uno contro uno. Nelle precedenti gare di playoff siamo stati in grado di tenere gli avversari sempre a punteggi molto bassi, indipendentemente che si giocasse in casa nostra o in trasferta. Inoltre, ci siamo brutalmente scontrati contro il meraviglioso ambiente del PalaMangano; la serie di finale playoff è lunga e bisogna vincere tre partite, ma se vogliamo andare in serie A dobbiamo vincerne almeno una qui. Per la prossima partita non possiamo far altro che migliorare ciò che non è andato bene nel primo match di finale”.