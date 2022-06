Maltempo sul Lario. L’annunciata forte perturbazione ha colpito nel pomeriggio di domenica tutta la provincia con pioggia copiosa, grandine e forti raffiche di vento. I vigili del fuoco del distaccamento di Canzo sono intervenuti con i carabinieri di Como per soccorrere due persone rimaste ferite a causa della caduta di una pianta. È accaduto in via Garibaldi a Bellagio. Una donna di 43 anni e un giovane di 15 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza rispettivamente in codice giallo e verde all’ospedale di Lecco e di Menaggio.

Per il maltempo, i vigili del fuoco sono intervenuti – sempre per alberi caduti – anche a Colonno e Claino con Osteno. A Centro Valle Intelvi invece, una pianta caduta sulla carreggiata ha bloccato la strada che porta all’Alpe Grande (liberata da tre volontari intervenuti nel giro di pochi minuti). Pioggia e vento sul lago hanno colto di sorpresa anche 12 ragazzini impegnati in una regata (tutti tra i 10 e i 14 anni) e gli allenatori. Nel pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo sono intervenuti per soccorrerli in acqua. Le barche sono state quindi lasciate alla deriva. Infine, una persona in difficoltà è poi stata recuperata a Porlezza (località Alpe Pradei)