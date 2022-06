Sfuriata di Alessandro Sallusti in diretta tv. Il giornalista comasco, direttore di Libero, era ospite ieri sera sul La7 di Non è l’Arena, all’interno della puntata con il collegamento in diretta da Mosca di Massimo Giletti. Puntata piuttosto animata, durante la quale Giletti ha anche accusato un mancamento.

Ma non è stato il collegamento dalla Piazza Rossa a mandare su tutte le furie Sallusti. Il direttore di Libero ha contestato l’intervista di Giletti alla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharov.

“Mi ritrovo in un asservimento totale alla peggior propaganda che ci possa essere – ha esordito Sallusti, visibilmente irritato, rivolgendosi a Giletti in diretta da Mosca, che in quel momento aveva di fianco l’oligarca e presentatore Valdimir Soloviev – Quel palazzo che hai alle spalle (il Cremlino, ndr) è dove sono stati organizzati, decisi e messi in pratica i peggiori crimini contro l’umanità del secolo scorso e di questo secolo. Quello è un palazzo di m***a, tu dovresti avere il coraggio di dire ai tuoi interlocutori che il palazzo che hai alle spalle è un palazzo di m***a, perché lì il comunismo ha fatto le più grandi tragedie del secolo scorso e di questo secolo”. Sallusti ha poi attaccato la portavoce di Lavrov, aggiungendo: “Non sa nemmeno di cosa sta parlando, noi la libertà ce l’abbiamo e sappiamo cos’è, e ce la difendiamo. Io di fare la foglia di fico a quegli altri due c******i che hai di fianco non ci sto, per cui mi alzo, rinuncio al compenso pattuito ma a questa sceneggiata io non voglio più partecipare”.

Qui il video completo dell’intervento di Sallusti.