Villa Olmo blindata per un mese. Matrimonio vip sul Lario: da oggi e fino al 4 luglio Villa Olmo blindata per la cerimonia di nozze di un miliardario inglese. A disposizione del magnate oltre la storica dimora anche una parte del parco e quasi la totalità dei parcheggi di via Cantoni, piazzetta Marinai d’Italia e i posti auto davanti al Lido. Per circa un mese uno dei gioielli della città sarà off limits per turisti e cittadini.

Un milione e trecentomila euro la somma versata al Comune dal magnate straniero per affittare il compendio. Questa mattina sono iniziati i preparativi per il maxi ricevimento: servizio di sicurezza a sorveglianza dell’ingresso principale della villa e ancora transenne e recinzioni per proteggere dagli sguardi dei curiosi le operazioni di allestimento. Al momento è consentito il passaggio di turisti e cittadini nella parte di parco verso il lago. Vietato sostare – come detto – nelle aree adiacenti alla villa, occupate dai mezzi che si stanno occupando dei preparativi.

Gli ospiti sono attesi via terra e via lago, dove potranno attraccare a un pontile galleggiante creato per l’occasione. Il pontile sarà utilizzato anche come palco per gli ospiti del maxi ricevimento per poter assistere allo spettacolo pirotecnico. I fuochi partiranno da chiatte galleggianti posizionate nello specchio d’acqua davanti alla celebre villa del lago.