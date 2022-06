Investita mentre attraversava la strada in viale Masia, una donna di 81 anni è morta nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 10.30. La pensionata è stata travolta da una moto. Accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’impatto.

L’incidente è avvenuto in un momento in cui a Como cadeva una pioggia battente. L’anziana stava attraversando la strada in viale Masia, a poca distanza dal distributore di benzina.

Mentre era sulla carreggiata, per cause ancora da chiarire è stata investita da una moto condotta da un 40enne comasco. Dopo l’impatto, la donna è rimasta a terra in condizioni apparse subito gravissime. Il centauro, che a sua volta è caduto a terra dopo lo scontro, ha riportato invece solo lievi ferite.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. In viale Masia sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Como. La donna, dopo le prime manovre di rianimazione è stata portata in condizioni gravissime al Sant’Anna. E’ purtroppo morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sotto shock il motociclista, che non ha riportato traumi seri e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Per i rilievi in viale Masia sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno in procura a Como, Mariano Fadda, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.