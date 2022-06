Lavori a Colonno. Nuova chiusura della Statale Regina da questa sera. Definite quattro notti di cantiere. Dal 7 al 10 giugno sono in programma lavori di asfaltatura che coinvolgeranno tutto il centro abitato del paese verso Sala Comacina. In pratica il tratto di strada appena dopo l’area di cantiere legato alla variante della Tremezzina.

In questo caso si parla – come detto – di lavori in notturna che prevedono però lo stop al traffico dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Le limitazioni della viabilità ripropongono le soluzioni adottate per l’intervento della galleria di Tremezzina. Per quanto riguarda i percorsi alternativi sull’asse Tremezzina-Como prevista la deviazione del traffico per la Val d’Intelvi percorrendo le provinciali 13 e 14. Il cantiere prevede appunto la riasfaltatura della strada per il ripristino della pavimentazione stradale manomessa per la posa dl nuovo elettrodotto lungo la Regina a Colonno.