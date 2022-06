In macchina aveva hashish e quasi 11mila euro in contanti. A casa dell’automobilista, i finanzieri hanno fatto un sequestro con pochi precedenti, quasi 5 chilogrammi di Bho, butane hash oil, un estratto di cannabis che può contenere fino al 90% di principio attivo Thc. L’uomo, un 21enne di Bulgarograsso, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

I controlli in auto

Il giovane è stato fermato per un controllo a Bulgarograsso la sera del 3 giugno scorso dai militari della guardia di finanza di Como. Si aggirava in paese in modo sospetto e i finanzieri lo hanno fermato. Gli accertamenti dei baschi verdi hanno permesso di scoprire, sulla macchina, oltre 52 grammi di hashish divisi in due panetti e 10.990 euro in contanti in banconote di diverso taglio.

La perquisizione a casa

Le fiamme gialle, con il supporto anche dell’unità cinofila del gruppo di Ponte Chiasso, hanno proseguito la perquisizione a casa del 21enne, a Bulgarograsso. Nell’abitazione hanno sequestrare ulteriori 62 grammi di hashish, un bilancino di precisione e quasi 5 chilogrammi di Butane Hash Oil.

La sostanza stupefacente viene ottenuta utilizzando, nella fase preparatoria, il butano come solvente per separare le molecole attive dai fiori della cannabis. Il butano viene, poi, eliminato dall’estratto tramite l’applicazione di calore. Il risultato è un concentrato potente e vischioso, appiccicoso, con un caratteristico colore dorato e estremamente potente. La droga, secondo gli esperti, se immessa sul mercato avrebbe fruttato guadagni per circa 25mila euro.

L’arresto

Il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo l’interrogatorio di convalida ha ottenuto gli arresti domiciliari.