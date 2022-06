Tenere i tifosi ospiti fuori dalla città, garantendo un sistema di bus navetta di collegamento con lo stadio.



E’questa la soluzione raggiunta oggi durante la riunione in Prefettura che ha visto al tavolo il Como 1907, l’amministrazione comunale oltre alle forze dell’ordine, in vista del prossimo campionato di serie B.

Un confronto che il prefetto, Andrea Polichetti, aveva annunciato all’indomani dei disordini registrati in città nell’ultima giornata della stagione. Quando il Como aveva ospitato (partita serale) la Cremonese formazione che proprio in riva al Lario aveva conquistato la promozione in serie A.



Difficile dimenticare i disordini e la viabilità nel caos fin dopo la mezzanotte con inevitabili disagi per i residenti della zona ma non solo. Ne parlavamo qui. La richiesta del prefetto è stata chiara: “Trovare una soluzione per evitare che la viabilità sia gravata in modo pesante dall’arrivo dei supporters per le partite di maggior richiamo”. Si legge nella nota. “Evitare che l’area sia sistematicamente congestionata dall’afflusso incontrollato dei loro mezzi di trasporto”.

Bus navetta di collegamento

“L’idea è di istituire appositi autobus per il trasporto dei tifosi ospiti in modo da gestire al meglio l’ordine pubblico e decongestionare i flussi in entrata in centro”. Così il prefetto. Chiesto alla società – d’intesa con il Comune – di prevedere un sistema di trasporto a mezzo autobus dalle aree urbane che individuate per il parcheggio in prossimità degli snodi autostradali o delle reti ferroviarie. Polichetti parla di “incontro proficuo” e “di collaborazione e condivisione tra le parti”.

Per quanto riguarda l’impianto stesso, già riunita l’apposita commissione provinciale di vigilanza. Confermata l’agibilità come lo scorso anno. Capienza complessiva 5mila posti suddivisi in quattro settori