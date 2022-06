Al via domani al Tennis Como la tappa di Villa Olmo del “Super Next Gen Italia”, il principale torneo giovanile nazionale osservato dalla Federazione Italiana Tennis. Per il terzo anno, il torneo approderà sui campi in terra rossa del capoluogo lariano.

Inevitabile, nella presentazione dell’evento, un pensiero a Gianni Clerici, socio onorario del club, scomparso nei giorni scorsi.

Il torneo vedrà impegnati 208 giovani atleti, provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che si confronteranno per arrivare fino alle finali di domenica 19 giugno. Le categorie saranno l’Under 16 e l’Under 18 maschile e femminile, unite in un unico tabellone. Si giocherà sui campi del Tennis Como ma anche su quelli del Tennis Center di Tavernola e del Nuovo Tennis Delle Vigne. Dai quarti di finale tutti i match saranno a Villa Olmo. Domani sono in programma 28 partite, alla fine del torneo saranno 206 i match disputati

“Per il terzo anno ospitiamo questo splendido evento – ha commentato il presidente Chiara Sioli – Ringraziamo la Federazione per la fiducia. Ogni anno avanzeremo la nostra candidatura, nella speranza di poter fare del Tennis Como una tappa fissa di questo circuito giovanile”.

Alla presentazione anche l’assessore allo Sport del Comune di Como Paolo Annoni, il delegato della Fit, Walter Schmidinger e Paolo Canobbio, direttore del circolo, che sarà anche direttore del torneo. Il programma, tempo permettendo, prevede i quarti di finale per venerdì prossimo tutti al Tennis Como, le semifinali sabato e le finali domenica.