Sorpreso dalla polizia in Largo Leopardi a Como con quasi tre grammi di hashish, un 29enne milanese è stato portato in questura per accertamenti. Gli agenti delle volanti hanno accertato che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari, un provvedimento in vigore fino al gennaio del 2023.

E’ scattato quindi l’arresto per evasione, oltre alla sanzione per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.