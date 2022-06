Giornata di sport, gioco e divertimento con l’Unione Sportiva Tavernola per lanciare la campagna di raccolta fondi “Scendi in campo con noi”. Un progetto ideato dalla società per poter finanziare la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica e due campi da beach volley.

L’obiettivo

Un sogno da 80mila euro, per realizzare il quale la società spera nell’aiuto dell’intera comunità. “Noi del Us Tavernola, insieme alla parrocchia all’Associazione Noi e il Sorriso di Geky – spiega il presidente Daniels Zampieri – vogliamo garantire la possibilità di praticare lo sport con continuità ai nostri piccoli grandi atleti, alle loro famiglie, alle scuole del territorio, a chi abita e lavora vicino a noi per costruire una comunità sana, forte ed inclusiva”.

I fondi

Rinnovare il centro sportivo, per la società è indispensabile. “In questa fase il nostro progetto richiede circa 80mila euro – spiega ancora il presidente – Abbiamo già lavorato per ottenere alcuni prestiti e donazioni. Adesso abbiamo bisogno di 30mila euro per iniziare i lavori. Se con questa campagna riuscissimo a raccogliere 10mila euro, potremmo partire subito e realizzare i campi nuovi entro la fine dell’estate”.

Il progetto

La raccolta fondi è stata promossa attraverso la piattaforma di crowfounding Ginger ed è possibile aderire al progetto #ScendIinCampoConNoi. Ulteriori dettagli all’indirizzo https://www.ideaginger.it/progetti/scendiincampoconnoi.html