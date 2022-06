Cantù doma Scafati e prolunga la serie a Gara 5. I biancoblù vincono la seconda partita consecutiva della serie ribaltando lo zero a due iniziale conquistato da Scafati. Finisce 77 a 68 per la squadra allenata da coach Marco Sodini.

“Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare, però dobbiamo essere altrettanto consapevoli come squadra se vogliamo ambire a quella che sarebbe un’impresa eccezionale – ha detto coach Sodini a margine della partita – Siamo arrivati a Gara 5, l’ultima partita dell’anno. Dobbiamo andare a fare un’impresa per vincere in casa loro, un’impresa che nessuno ha mai fatto. Martedì non vincerà la squadra che giocherà meglio, vincerà la squadra che farà meno errori”.

La finale del Tabellone Argento di A2, dunque, si deciderà in terra campana, al PalaMangano; quinto e ultimo confronto in programma martedì 14 giugno, alla squadra vincitrice la promozione in Serie A.