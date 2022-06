Palermo promosso in B. I rosanero siciliani hanno vinto i playoff e sono quindi la ventesima squadra della serie B 2022-2023. Nella finale contro il Padova, il Palermo dopo aver vinto per 1-0 all’andata si è imposto con il medesimo risultato sul campo amico anche nel match di ritorno. Allo stadio Barbera ieri sera c’era il “tutto esaurito”, con 34mila tifosi. Il gruppo della B 2022-20023 è dunque completamente definito.

Ecco le protagoniste della prossima stagione: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, SudTirol, Ternana, Venezia.

Il riassunto. Retrocesse dalla A: Cagliari, Genoa e Venezia. Promosse dalla C: Bari, Modena, Palermo e SudTirol. Confermate dalla B 2021-2022: Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Ternana.

Per il Como sarà la seconda stagione consecutiva in serie B. Alla guida della squadra è stato confermato mister Giacomo Gattuso. Rispetto alla scorsa stagione ci sarà un unico derby lombardo, quello con il Brescia. Monza e Cremonese sono state infatti promosse in serie A. Un torneo che sarà di grandissimo prestigio, con una serie di club di grande tradizione, a partire da Genoa e Cagliari. Tutte società di capoluoghi di provincia, a parte il Cittadella. Per i lariani ci saranno sfide contro squadre incrociate in passato in serie A come Bari, lo stesso Brescia, Modena, Parma, Perugia, Pisa e Reggina.