Cresce la positività al Covid in Lombardia. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione, il tasso di positività è passato in 24 ore dal 12,1% al 16,4% registrato oggi.

A fronte di 37.794 tamponi effettuati, sono 6.204 i nuovi casi segnalati, 15 i decessi.

Nelle strutture ospedaliere sono 20 i ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in reparto, con altri 29 ingressi sono complessivamente 474, per il secondo giorno consecutivo dunque in risalita.

Covid, in Lombardia tasso di positività al 16,4%

Covid, i nuovi casi divisi per provincia

Milano: 2.268 di cui 1.009 a Milano città;

Bergamo: 397;

Brescia: 682;

Como: 366;

Cremona: 142;

Lecco: 235;

Lodi: 91;

Mantova: 216;

Monza e Brianza: 681;

Pavia: 316;

Sondrio: 66;

Varese: 527.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 37.794, totale complessivo: 38.105.705

– i nuovi casi positivi: 6.204

– in terapia intensiva: 20 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 474 (+29)

– i decessi, totale complessivo: 40.691 (+15)

Scelta del medico di base in farmacia, Fermi: “Procedure semplificate e velocizzate”

Come comunicato ieri dalla Regione, sarà possibile scegliere (o revocare) il medico di famiglia e il pediatra anche in farmacia, così come previsto dalla delibera di Giunta regionale che fa seguito alla convenzione sottoscritta da Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm Confservizi Lombardia. Il servizio sarà attivo a partire da martedì 5 luglio.

“In questo modo offriamo ai cittadini un’importante alternativa alla scelta che oggi si effettua nei vari uffici delle ASST e che molto spesso obbliga a lungaggini e spreco di tempo e risorse -sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi-. Attraverso le farmacie viene facilitata la possibilità di scelta e di revoca del pediatra e del medico di famiglia, con tempi certi e accesso diretto al servizio. Un ulteriore passo importante verso la semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso ai servizi sanitari e socio sanitari, reso possibile grazie anche alla disponibilità dei farmacisti”.

Dal 2014 questa possibilità era già offerta gratuitamente ai cittadini di 86 farmacie ubicate sul territorio dell’ATS Brianza e la sperimentazione ha dato esiti molto positivi in particolare sulla riduzione dei tempi di attesa.