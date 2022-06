2.500 ragazzi (tra gli 11 e i 18 anni) coinvolti tra marzo e maggio nei corsi di educazione mediatica e digitale del Corecom della Lombardia. Corsi che hanno visto gli alunni, delle scuole medie e superiori, prendere parte a oltre 100 ore di laboratori interattivi.

Sala (Corecom): “Nuovi progetti per tutte le fasce di età”



“Negli ultimi anni – sottolinea Marianna Sala, presidente del Corecom Lombardia – si è moltiplicato l’uso degli strumenti digitali. E’ aumentato a dismisura il tempo di connessione, portando a un significativo aumento del numero di reati commessi in rete a danno di minori, alcuni di particolare gravità. I corsi organizzati rappresentano un valido strumento per educare e guidare i giovani a un uso corretto del web. Per non incorrere in fenomeni pericolosi come il cyberbullismo o altre forme di violenze in rete. Questa è la ragione che ci spinge ad andare avanti, verso nuovi progetti futuri che coinvolgeranno svariate fasce di età, dai piccolissimi agli adulti – ha concluso Sala -. Penso in particolare al progetto Bulloca che partirà in autunno nelle scuole primarie e alla formazione per gli adulti nelle comunità sportive e scolastiche, solo per citarne alcuni.”

Fermi: “Ognuno di noi ha un preciso compito”



“Il disagio psicologico dei più giovani e il bullismo anche nella sua versione digitale, sono, oggi, una vera e propria emergenza sociale, cresciuta particolarmente a causa delle restrizioni causate dalla pandemia – ha aggiunto il presidente del consiglio regionale della Lombardia, il comasco Alessandro Fermi – La famiglia deve essere la prima risorsa da sostenere e aiutare. Poi ci sono gli insegnanti e gli educatori che devono imparare a osservare con attenzione e a prendere subito posizione di fronte a questo fenomeno, rifiutando l’indifferenza. Ognuno di noi istituzioni comprese – dice ancora Fermi – ha un proprio preciso compito”.



I premiati

Stamani a Palazzo Pirelli la cerimonia per la consegna di una targa di riconoscimento a tutti i docenti che in questo ultimo anno scolastico hanno partecipato ai corsi promossi dal Corecom. Tra i premiati anche il direttore di Etv, Andrea Bambace.

Gli altri riconoscimenti sono andati a:

Associazione, Lime Education (ha ritirato la targa la Presidente, Silvia Boracchi)

Massimo Bugada, presidente della Federazione Pugilistica Italiana – Comitato Lombardo

Giusy Laganà, direttore Generale dell’Associazione FarexBene ETS

Antonino La Lumia, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Vinicio Nardo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Pier Antonio Rossetti, presidente dell’Associazione italiana Avvocati dello Sport della Lombardia

Giovanni Ziccardi, professore del Dipartimento di Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Milano

Ivano Zoppi, segretario Generale della Fondazione Carolina Onlus (ha ritirato la targa la dott.ssa Valentina Varvaro)