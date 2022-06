Salverà altre vite l’estremo gesto d’amore e solidarietà di Giuliana Pan. I familiari della donna di Montano Lucino morta dopo essere stata investita da una moto domenica mattina a Como, sul Lungolago, hanno dato l’assenso alla donazione degli organi. Cuore, fegato e reni prelevati alla 61enne sono stati trapiantati a pazienti in attesa di un nuovo organo per poter continuare a vivere.

La responsabile dei trapianti

“Rinnoviamo ai familiari il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità di Asst Lariana – sottolinea la dottoressa Susanna Peverelli, responsabile del Coordinamento prelievo d’organi di Asst Lariana – In un momento doloroso e difficile la loro scelta ha dato nuova speranza a tre cittadini che erano in attesa di un trapianto. Doveroso e sentito il ringraziamento per questo atto di generosità e solidarietà prezioso per tutti”.

La direzione dell’Asst Lariana

“Ai ringraziamenti alla famiglia unisco quelli per tutto il personale, per la dedizione e l’impegno e per il perfetto e qualificato lavoro di squadra svolto all’interno della Terapia intensiva con la collaborazione della Radiologia interventistica, dell’Emodinamica e della sala operatoria – aggiunge il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio – Tutti noi, sanitari e cittadini dobbiamo contribuire insieme a diffondere una “cultura della donazione”.

L’incidente

Giuliana Pan è stata investita con il marito domenica mattina sul lungolago di Como. Entrambi sono stati travolti da uno scooter all’altezza del passaggio pedonale di via Cairoli. Le condizioni della 61enne sono apparse subito disperate. La donna è stata ricoverata al Sant’Anna, dove è purtroppo morta nella giornata di ieri. Il marito è ricoverato al Valduce. Ferito in modo serio anche il motociclista.