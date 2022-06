Rapinese (ancora) non parla, il centrodestra – il cui candidato è Giordano Molteni – annuncia una conferenza stampa. I due contendenti-sfidanti di Barbara Minghetti (centrosinistra) attendono i risultati definitivi. La commissione elettorale presieduta da un giudice del tribunale di Como questa mattina a Palazzo Cernezzi ha iniziato il lavoro di conteggio delle schede delle due sezioni che ormai alle tre del mattino si sono fermate. Le sezioni sotto ai riflettori sono la 50 (Rebbio, via Cuzzi) e la 19 di via Fiume, si è ripartiti proprio da quest’ultima. In base a quanto è emerso il lavoro è ripartito da zero, verificando le schede annullate e quelle bianche. Sembra che a creare problemi sia stato il voto disgiunto (cioè la possibilità di tracciare una croce sul nome di un candidato sindaco e una sul simbolo di una lista che appoggia un candidato diverso).

Intanto il centrodestra annuncia una conferenza stampa nel pomeriggio per chiedere ufficialmente il riconteggio. In Comune stamattina si è visto anche Alessandro Rapinese (Rapinese sindaco) che ha preferito per il momento rimanere in silenzio. Ha spiegato che rilascerà dichiarazioni non appena ci saranno i dati confermati.

Qui i dati di 72 sezioni su 74.