Tre feriti per un incidente tra un’auto e una moto avvenuto questa mattina attorno alle 7 ad Appiano Gentile, in via Santo Stefano. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù, una Fiat Panda condotta da una donna di 58 anni si è scontrata con una moto sulla quale viaggiavano due coniugi di 42 e 59 anni. Dopo l’impatto, marito e moglie sono caduti a terra e hanno riportato ferite e traumi. Ferita anche la donna alla guida dell’auto. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118. I feriti sono stati trasportati al Sant’Anna. Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.