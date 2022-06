Allarme siccità. In Lombardia non piove. Molti fiumi sono in secca e il Po assomiglia sempre più a una lunga lingua di sabbia. Il livello dei laghi si abbassa (e il riempimento del Lario si attesta al 28%). In alcuni comuni, (come a Cantù) si razionano già i consumi idrici. Il governatore Attilio Fontana ha dunque annunciato che la “Regione chiederà lo stato di emergenza”. Se non cambiano le condizioni meteo, aggiunge il presidente, “la situazione rischia di essere veramente grave”.

Il problema della siccità è comunque già evidente e ad oggi, incide maggiormente “sulla zona del Pavese e in quella di Lodi ma ne risentono molto anche i bacini dell’Adda e dell’Oglio”. Ad affermarlo, è l’assessore alla Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori. “Mi preoccupa tantissimo anche la situazione della neve. In Valtellina erano da anni che non si vedeva una scarsità così importante, e la prospettiva non è buona”, aggiunge.

Aumenta la domanda di acqua ma le riserve scarseggiano. I produttori idroelettrici della Lombardia hanno deciso quindi di aumentare i rilasci a supporto dell’agricoltura. Un modo per salvare almeno il primo raccolto. Secondo l’assessore la questione va suddivisa “in due livelli”. Da un lato puntando su “un utilizzo più ottimizzato possibile della poca acqua che c’è”. Dall’altro, specie se la situazione continuerà a rimanere critica, si dovrà entrare “nel campo degli indennizzi e dei danni, e quindi del coinvolgimento del Governo”.

A Cantù intanto, il gestore del servizio idrico integrato ha rimarcato la necessità di adottare nuove misure per contenere il consumo di acqua potabile. Fino al 30 giugno (dalle 6 alle 22), ai cittadini, è stato raccomandato di non utilizzarla per le irrigazioni di orti e giardini, per l’innaffio del verde, per il lavaggio delle auto o il riempimento delle piscine.

Assenza di pioggia e temperature da record mettono in crisi l’agricoltura, la biodiversità e le riserve di acqua potabile ma l’afa non dà tregua neanche alle persone. La terza ondata di caldo africano è infatti dietro l’angolo. Nei prossimi giorni sono previste punte anche di 37 gradi.