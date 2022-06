Sul palco del Teatro Sociale di Como, dietro il sipario, non gli artisti ma il pubblico. Questo il consueto assetto per la presentazione della stagione artistica. Durante la mattina, agli ospiti è stato spiegato il programma della stagione Notte 2022-23. Stagione che entra a far parte delle celebrazioni per il bimillenario della nascita di Plinio Il Vecchio. Il teatro dedica questa programmazione al famoso scrittore, ammiraglio e naturalista nato proprio a Como il 23 d.C intitolandola con una sua citazione “Natura est Vita”.

Sullo spunto di Plinio il Teatro Sociale continua a interrogarsi sulla natura e sull’attuale situazione globale che stiamo vivendo, proseguendo il percorso di sviluppo sostenibile per essere sempre più portatore di messaggi di consapevolezza. Un filo rosso che lega alcuni spettacoli della programmazione senza dimenticare ciò che lega da sempre le Stagioni Notte e cioè la qualità artistica. Come sempre apriranno il cartellone le Opere Liriche prodotte da OperaLombardia. A dare il via sarà il Don Giovanni di Mozart (29 settembre-1 ottobre) per la regia di Mario Martone, ripresa da Raffaele di Florio e sotto la direzione del giovane maestro Riccardo Bisatti.