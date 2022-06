Statale Regina e autostrada A9 osservate speciali oggi e domani. Il fine settimana è da bollino rosso per il traffico, sia sul fronte dei turisti stranieri in arrivo via Svizzera o di rientro dopo il ponte del Corpus Domini sia per le migliaia di persone attese sul lago, anche solo per una gita in giornata.

Autostrada A9

Già dal mattino sull’autostrada A9 sono segnalate code per traffico intenso in direzione Svizzera, sia alla barriera di Grandate sia tra Como e Monte Olimpino. Sospesi per il fine settimana tutti i cantieri, anche in orario notturno. Una tregua momentanea, perché i lavori riprenderanno nella fascia dalle 22 alle 5 già a partire da lunedì, con la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate.

Regina

Weekend da bollino rosso anche sulla statale Regina. “Ci attendiamo un traffico molto intenso sia oggi sia nella giornata di domani – conferma il comandante della polizia locale di Tremezzina Massimo Castelli – Sono in programma numerosi eventi, sia privati sia pubblici, sportivi e gastronomici in particolare. Dopo un lungo periodo di stop e restrizioni stanno riprendendo tutte le attività e di conseguenza aumenta anche il numero di veicoli”.

Mobilitati gli agenti della polizia locale. “Siamo organizzati per garantire i controlli e il presidio della Regina per il fine settimana – conferma Castelli – Siamo fiduciosi di potere tenere sotto controllo la situazione anche se davvero prevediamo migliaia di veicoli. Siamo operativi con tutte le forze possibili”.

Da mercoledì, sulla Regina sono presenti anche gli agenti della polizia stradale. E’ stato infatti riattivato il presidio fisso per la stagione estiva per garantire maggiori controlli nel periodo di maggiore afflusso di comaschi e turisti.