Nonostante l’afa o forse proprio per l’ennesima ondata di caldo, sono tantissimi i turisti che hanno scelto anche questo weekend il Lago di Como per le vacanze. Una nota positiva, almeno per il settore dell’ospitalità. Ma nella stagione 2022 –seppur di gran lunga migliore della precedente- non mancano i problemi. Alcuni il risultato di criticità mai risolte.

Una fra tutte, la lunga coda per il battello. Se è infatti difficile (se non economicamente controproducente) limitare l’afflusso delle persone quantomeno servirebbe trovare una soluzione alla fila di turisti, italiani e stranieri, per ore fermi sotto il sole. Molti trovano infatti complesso l’acquisto del ticket online e si limitano ad attendere alla biglietteria della Navigazione. Nel tentativo di snellire le code, facilitando – laddove possibile – l’acquisto dei tagliandi on line, è stato organizzato un nuovo punto informazioni pensato per aiutare e informare i turisti.

Per chi arriva a Brunate a piedi

Qualche disagio si presenta comunque anche per chi volesse scendere da Brunate con la funicolare. In questo caso, meglio munirsi di contanti perché la macchina automatica che distribuisce i biglietti non accetta ancora le carte a causa di un malfunzionamento. Un problema, soprattutto per i turisti stranieri. Durante il giorno i biglietti sono però acquistabili anche al bar nei pressi della stazione di Brunate.

Riscendendo al lago poi, se da una parte è da anni il cantiere delle paratie a coprire il panorama di chi volesse osservare il Lario da Piazza Cavour, dall’altra Villa Olmo Fino al prossimo 4 luglio sarà inaccessibile. L’edificio, una parte del parco e quasi la totalità dei parcheggi saranno infatti off-limits per la cerimonia di nozze di un miliardario inglese. Un milione e 300mila euro la somma versata al Comune per affittare il compendio. E così, a comaschi e turisti è consentito passare solo nella parte di parco verso il lago.