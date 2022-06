Covid, le novità per chiese e oratori: mascherine consigliate in occasione delle celebrazioni, tornano le acquasantiere ma non lo scambio della pace.

Dopo oltre due anni dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono diverse le novità annunciate dalla diocesi di Como “Preso atto che il Consiglio dei Ministri, alla luce del nuovo quadro epidemiologico, ha ulteriormente allentato le misure di prevenzione della pandemia – si legge in una nota a firma del vescovo monsignor Oscar Cantoni – ritengo opportuno condividere le seguenti indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che dal 17 giugno, nel territorio della Diocesi di Como, sostituiscono quelle in precedenza dettate”.

Come detto l’utilizzo delle mascherine per i fedeli in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma è consigliato. Si continua a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto e torna l’acqua nelle acquasantiere. E’ possibile inoltre svolgere le processioni offertoriali e le unzioni, in occasione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuare senza l’ausilio di strumenti. Infine per la distribuzione della Comunione resta consigliato l’utilizzo della mascherina e di igienizzare le mani prima di distribuire l’ostia.