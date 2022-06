Raid vandalico a colpi di sassi all’alba di oggi a Como. Danni ingenti a tredici macchine in sosta in zona stadio, alla vetrina di un negozio in piazza Volta e allo sportello automatico di una banca in piazza Cavour. Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato e denunciato il presunto responsabile, un 33enne di Erba. Per cercare di giustificare il suo gesto avrebbe detto di aver “sentito delle voci”.

Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti attorno alle 5 di questa mattina in piazza Volta, dopo la segnalazione di un uomo che tirava sassi contro una vetrina. Hanno fermato il presunto responsabile ancora con un sasso in mano. Il 33enne ha ammesso subito di aver spaccato la vetrata e ha poi spiegato di aver preso di mira in poco prima uno sportello bancomat e numerose macchine parcheggiate nella zona dello stadio.

I poliziotti hanno individuato 13 auto danneggiate, alcune anche di turisti stranieri. In tutti i casi hanno lasciato un biglietto per invitare i proprietari a fare denuncia in questura. Il 33enne, incensurato, al termine degli accertamenti è stato denunciato per danneggiamento. ”Sentivo delle voci che mi dicevano di farlo”, avrebbe ripetuto agli agenti.