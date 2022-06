Da lunedì 20 giugno, su espansione tv, tutti i giorni alle 8 del mattino andrà in onda “The F.B.I.” una serie televisiva statunitense girata con il supporto e la consulenza di Jhon Edgar Hoover che ha diretto per quasi mezzo secolo il servizio investigativo considerato tra i più importanti del mondo

240 episodi in tutto. Il primo è andato in onda il 19 settembre 1965 sulla rete ABC. Il telefilm (prodotto da Quinn Martin) racconta i casi seguiti dal Federal Bureau of Investigation. Crimini in massima parte realmente accaduti. Su questi indaga l’ispettore Lewis Erskine (interpretato da Efrem Zimbalist Jr), personaggio integerrimo e ligio al dovere, che si imbatte in truffatori, assassini, latitanti, serial killer, ladri, falsari, sabotatori e altri criminali. In questo compito è supportato da una serie di agenti speciali, supervisori e tecnici.