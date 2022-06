L’Unitalsi di Como celebra i 95 anni. La messa celebrata domani alle 10 in Duomo, trasmessa in diretta da Espansione Tv, sarà dedicata proprio al gruppo comasco dell’Unione Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.

A Como, l’Unitalsi è stata fondata nel 1927 per volere dell’allora segretario della giunta diocesana dell’Azione Cattolica monsignor Guglielmetti. L’associazione organizza pellegrinaggi, accompagnando soprattutto persone ammalate alla Grotta di Lourdes.

Dopo quasi un secolo, ma sempre con lo stesso slancio e la stessa passione, barellieri, sorelle di assistenza, sacerdoti e medici, ogni anno dedicano una settimana, per poter ritornare nella cittadina francese.

Per celebrare i 95 anni, sarà celebrata una santa messa domani, domenica 19 giugno alle ore 10 in Cattedrale per ricordare tutti gli unitalsiani: dai fondatori fino alle persone che hanno continuato la missione e che proseguono ancora oggi, credendo nel progetto e spendendo il loro tempo e le loro energie.

“Torniamo ad essere gioia” è lo slogan con cui l’Unitalsi di Como, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, vuole ripartire nel 2022 con i suoi pellegrinaggi. I viaggi sono il fulcro dell’attività: un’esperienza formativa di crescita umana e spirituale attraverso il servizio concreto agli ammalati. Un’esperienza rivolta a tutti, giovani e meno giovani. L’appuntamento di domenica è una tappa importante, un punto di ripartenza e un segnale alla città di Como. Soci, simpatizzanti e tutti coloro che vorrebbero conoscere e avvicinarsi a questa realtà di volontariato sono invitati a partecipare alla messa.

La liturgia sarà trasmessa in diretta su Etv a partire dalle 10.