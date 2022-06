Nozze vip a Villa Olmo. Si apre la settimana clou per i festeggiamenti privati a Villa Olmo sul lago di Como. Il compendio – la dimora e parte del parco che la circonda – è blindato a cittadini e turisti fino al 4 luglio per la cerimonia di nozze di un miliardario inglese. Nelle giornate del 25 e 26 giugno l’intero parco invece non sarà accessibile. Proprio in queste date dovrebbero celebrarsi le nozze vip. Il parterre fronte lago è rimasto parzialmente fruibile fino al 16 giugno, poi le transenne sono state spostate consentendo solo il transito ciclo-pedonale lungo il perimetro sul lago.

Un milione e trecentomila euro la somma versata al Comune dal magnate straniero per affittare la villa e il parco.

Gli ospiti sono attesi via terra e via lago, dove potranno attraccare a un pontile galleggiante creato per l’occasione. Il pontile sarà utilizzato anche come palco per gli ospiti del maxi ricevimento per poter assistere allo spettacolo pirotecnico. I fuochi partiranno da chiatte galleggianti posizionate nello specchio d’acqua davanti alla celebre villa del lago.