Una nuova big bench sul Lago di Como. In provincia di Lecco, ma pur sempre affacciata sul Lario, con uno splendido panorama tutto da vedere. Ieri l’inaugurazione sui rilievi alle spalle di Bellano. Una cerimonia semplice per suggellare l’ingresso della grande banchina numero 223 nella famiglia del “Big bench Community Project”, l’iniziativa pensata dal designer americano Chris Bangle e dalla moglie Catherine. Un progetto che ha preso il via in Piemonte qualche anno fa (esattamente nel 2010) e che si sta estendendo in Italia e in Europa. Per avere l’autorizzazione alla posa di una panchina è necessario attingere a finanziamenti privati – da enti pubblici non sono consentiti – e avere a disposizione un punto panoramico non lontano da parcheggi.

Anche sul Lario e nel Nord Lombardia le “big bench” sono in costante aumento. del resto sono diventate un punto di riferimento per tanti gitanti, che a volte programmano apposta le loro escursioni proprio nellee zone in cui si trovano queste strutture.

Ieri, come detto, l’inaugurazione della panchina gigante di Bellano, alla presenza di Barbara Segino, ambasciatrice ufficiale del progetti e amministratrice del gruppo di appassionati su Facebook che conta oltre 45mila iscritti. In provincia di Como se ne trovano tre: a Bellagio, a Centro Valle Intelvi e a Pian del Tivano nel territorio di Zelbio. Nel Nord Lombardia si trovano a Saltrio (Varese), Tirano e Sondrio. Ne sono segnalate di nuovo in arrivo a Valmadrera (Lecco) e Bianzone (Sondrio).

Come si diceva le big bench si stanno diffondendo in Europa: se ne trovano infatti in Spagna (Sant Jord Desvalls), Bieganow (Polonia), Funasdalen (Svezia), Arbroath (Scozia) e Plasglasgwm (Galles).

L’inaugurazione della panchina gigante di Bellano

Big Bench sul Lario: la panchina gigante di Zelbio