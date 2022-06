Matrimonio vip a Villa Olmo. La villa e parte del parco sono blindati da inizio giugno ma il clou dei festeggiamenti si svolgerà il prossimo fine settimana. Alan Howard, miliardario britannico di 58 anni, ha scelto di festeggiare la sua unione con Caroline Byron nella splendida cornice di Villa Olmo sul lago di Como. I preparativi per l’evento privato sono iniziati lo scorso 6 giugno e termineranno il 4 luglio. Il miliardario straniero ha infatti deciso di prendere in affitto l’intera villa per 30 giorni per la cifra di un milione 300mila euro.

Un mese di festeggiamenti che non sono passati inosservati ai residenti comaschi, costretti a vedere chiusi gli spazi verdi per un tempo così prolungato. Intanto i preparativi per l’evento privato proseguono. Questa mattina sono state spostate le transenne che hanno ridotto ulteriormente la parte del parco a disposizione dei cittadini e turisti. Al momento è consentito soltanto il passaggio lato lago.

In fase di allestimento anche il pontile galleggiante che sarà utilizzato come palco per gli ospiti del maxi ricevimento per poter assistere allo spettacolo pirotecnico. I fuochi partiranno da chiatte galleggianti posizionate nello specchio d’acqua davanti a Villa Olmo.

Intanto il prossimo weekend resterà chiuso anche il lido di villa Olmo. Per motivi di sicurezza l’agenzia che si occupa dell’organizzazione dell’evento ha detto ai gestori del lido di chiudere. Sul fronte dei parcheggi, molti dei quali occupati dai mezzi dell’evento, nei giorni del 25 e 26 giugno scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata per 73 stalli in via Cantoni e 20 posti auto in Piazzetta Marinai d’Italia. Divieto di sosta con anche per i 48 posti presenti nel parcheggio e nell’area adiacente il Casino Nord.