Maturità 2022. Quasi 4mila studenti comaschi (3.894 per la precisione) pronti all’esame di Stato. Un esame che negli ultimi due anni è stato modificato, trasformandosi soltanto in una prova orale, a causa della pandemia. Domani tornano gli scritti, si riparte dal tema di italiano, mentre giovedì toccherà alla prova multidiscipliare diversa per ogni indirizzo di studio. Quindi sarà la volta di nuovo degli orali.

Marco Bussetti, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Como dice: “Penso che per i ragazzi sia importante che si torni a una normalità con le prove che conoscevamo”.

I ragazzi arrivano a questo appuntamento con la tradizionale agitazione e con alle spalle due anni non certo semplici. In totale sono 30 gli istituti comaschi coinvolti (tra statali e paritari), 96 le commissioni esaminatrici.

“Credo che la didattica a distanza sia stata un’opportunità ma certamente ragazzi e famiglie hanno attraversato un periodo non semplice, chiedo alle commissioni di tenerne conto” dice ancora Bussetti.

Intanto – come da tradizione – è già scattato il toto tracce, in rete circolano come sempre delle ipotesi, si vagliano tutte le ipotesi ma i dubbi saranno sciolti soltanto domani mattina all’apertura delle buste.

Dopo giornate caldissime – e non solo per le temperature – è stato chiarito che durante l’esame non sarà obbligatoria la mascherina ma raccomandata. Ma alcune prassi sono ormai consolidate: finestre aperte, distanze e igienizzazione delle mani. Per i candidati positivi al Covid previste delle prove suppletive.

Il provveditore – ed ex ministro dell’Istruzione – sollecitato sul tema delle mascherine sottolinea come non sia mai facile prendere delle decisioni che mettano tutti d’accordo. Quindi l’augurio e le aspettative in vista del prossimo anno scolastico.