Dal 29 settembre al 2 ottobre torna a Villa Erba di Cernobbio “Orticolario”. L’evento che richiama sul Lago di Como i maggiori esperti di paesaggio e natura italiani e internazionali, quest’anno sarà in presenza (dopo due in versione virtuale). L’edizione numero dodici si intitola: “Groncioli di fiaba”. Il tema sarà appunto la fiaba e la pianta simbolo il bambù. Il fil rouge: l’innovazione.

I quattro giorni di Orticolario saranno anche un momento per esplorare il concetto di “giardinaggio evoluto”. Un giardinaggio che quindi -come in una fiaba- supera i confini della mente svelando una nuova dimensione. Una fiaba però, non è tale senza l’incipit e così il punto di partenza spaziale di Orticolario sarà il padiglione centrale, che ospiterà l’installazione firmata dal paesaggista giapponese Satoru Tabata. Nel centro espositivo, anche le istallazioni ispirate al tema dell’anno e selezionate tramite il concorso internazionale “Spazi Creativi”. Non mancherà poi l’offerta di piante rare, insolite e da collezione proposte dai vivaisti e lo spazio dedicato agli incontri culturali e ai laboratori didattico-creativi (anche per bambini). L’esperienza partirà ovviamente dal concetto di fiaba e dal babù, pianta tanto legata al territorio Comasco (perchè fonte di fibra) quanto importante per l’ambiente in generale. Il bambù vanta infatti una grande capacità di purificare l’aria.