Tricolori di ciclismo donne, quattro lariane in gara nella categoria Elite. In questi giorni sono in programma le corse che assegneranno i titoli tricolori, con le atlete lariane pronte a dare battaglia. Primo appuntamento da segnare in agenda, domani in Friuli. A San Giovanni al Natisone si disputa la prova a cronometro, che vedrà al via Alice Gasparini, 24 anni (Isolmant-Premac-Vittoria) e Cristina Tonetti, classe 2022 (Top Girls-Fassa Bortolo), figlia dell’ex professionista Gianluca.

Domenica, poi, è in calendario la competizione su strada in Emilia. Le stesse Gasparini e Tonetti saranno presenti. A loro si aggiungeranno la 24enne Greta Marturano (Top Girls) e Valentina Basilico (BePink). La 19enne di Cabiate è annunciata in gran forma: pochi giorni fa a Parabiago (in provincia di Milano), ha infatti conquistato in volata il 5° Trofeo Antonietto Rancilio Ladies. Per lei seconda vittoria stagionale (al suo primo anno fra le Elite) dopo quella dello scorso 27 marzo a Galliate, al Gran premio Valle del Ticino.

La prova scatterà da Medolla (Modena) e si concluderà a San Felice sul Panaro. La lunghezza sarà complessivamente di 147,6 chilometri tutti pianeggianti, con una parte finale a circuito (da percorrere per due volte) anch’essa priva di asperità altimetriche.

Valentina Baslico con il trofeo vinto a Parabiago

La marianese Greta Marturano