“Indirizzare verso l’innovazione in campo irriguo i fondi del Pnrr attualmente dedicati alla meccanizzazione agricola”. Questa la proposta dell’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, intervenuto questa mattina all’assemblea di Assolatte a Milano. La proposta sarà formalizzata attraverso una lettera che sarà inviata al ministero dell’Agricoltura.

“C’è una disponibilità di 500 milioni di euro. Le risorse – ha aggiunto l’assessore – vanno messe a terra guardando alla vera priorità: accompagnare le imprese nella fase di transizione ecologica attraverso l’innovazione con macchinari, attrezzature e impianti che permetterebbero di razionalizzare le risorse ed efficientare l’uso dell’acqua. Dobbiamo spendere bene questi fondi e, mentre il processo di meccanizzazione agricola è già realtà o in uno stato avanzato in diversi comparti, a livello irriguo è necessario aumentare il livello di innovazione. Per questo chiediamo di finalizzare questo fondo a disposizione a una misura nazionale da affidare a Ismea per sostenere con forza le imprese nelle scelte di investimenti. Oggi prioritaria è l’innovazione irrigua, introducendo nelle filiere agro-zootecniche tutto ciò che mette a disposizione la tecnologia anche per salvaguardare la redditività delle imprese”.

Secondo Rolfi “Il quadro climatico è profondamente cambiato come testimonia la crisi idrica di queste settimane” e aggiunge “dobbiamo investire per far sì che le aziende si dotino di impianti di irrigazione intelligente, come fertirrigazione o subirrigazione. L’utilizzo della risorsa acqua sarà sempre di più un asset strategico per lo sviluppo delle imprese e servono scelte concrete e rapide” .