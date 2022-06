Alberto Colombo, ex giocatore cresciuto nel Como – e poi capitano della squadra azzurra – ha rivelato in diretta a Etv la squadra che allenerà nella prossima stagione. Collegato in diretta nella trasmissione “L’anteprima del barbiere” Colombo ha annunciato l’accordo con il Pescara. Manca soltanto la firma. Nell’ultima stagione Colombo ha guidato il Monopoli: la formazione pugliese è stata la rivelazione del girone C di serie C. Ha conquistato i playoff dove, nella fase nazionale, è stata eliminata dal Catanzaro.

Risultati che hanno valorizzato il lavoro del tecnico 48enne, che ha avuto molte richieste. “Mi hanno cercato anche dalla serie B” ha detto in diretta Alberto Colombo, raccontando dell’interessamento dell’Ascoli. “In questa fase ho avuto una serie di offerte e ho avuto l’opportunità di scegliere” ha spiegato. “Il Pescara è la piazza ideale, con grandi ambizioni, una storia importante, e l’obiettivo di tornare nella categoria superiore”.

Nel corso del programma si sono collegati anche l’ex difensore del Como Luca Ungari e la giocatrice del Como Women Greta Di Luzio, che ha commentato la promozione in serie A della squadra femminile e non ha nascosto la sua emozione in vista del prossimo campionato. L’attaccante è stata tra le protagoniste dell’ultimo torneo, terminato in maniera trionfale per le biancoblù.