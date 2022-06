Como verso il ballottaggio, centrodestra diviso sulle indicazioni di voto e con esso anche il bottino da oltre 8mila preferenze raggiunto al primo turno delle amministrative.

Si è aperta una settimana decisiva per i due candidati sindaco di Como: Barbara Minghetti (centrosinistra) e Alessandro Rapinese (lista Rapinese Sindaco). E allo stesso modo sono giorni decisivi anche per i partiti e le liste escluse dal prossimo appuntamento elettorale – domenica 26 giugno si torna a votare – per capire le possibili convergenze su uno dei due nomi in lizza.

Si spacca – per l’ennesima volta – il centrodestra comasco sulle indicazioni di voto. La Lega per voce di Salvini ha di fatto appoggiato Alessandro Rapinese mentre Forza Italia si dice “lontanissima dai movimenti protestatari” (che sembrerebbe proprio un riferimento al candidato civico). Infine Fratelli d’Italia che non si schiera né con Rapinese, né con Minghetti. “Vorremmo perdessero entrambi perché sono due facce della stessa medaglia”, il commento che arriva dal partito guidato da Giorgia Meloni. Sui social interviene direttamente il candidato del centrodestra Giordano Molteni che ribadisce la linea indicata da Fratelli d’Italia: “Spero perdano entrambi”.

Un fatto politicamente rilevante, soprattutto per chi immaginava che il bottino degli oltre 8mila voti del centrodestra potesse andare interamente a Rapinese. Ora, invece il rischio, è che il tesoretto possa spacchettarsi.

Nei giorni scorsi intanto l’appoggio al candidato civico è arrivato dal Comitato Assemblee Popolari con Roberto Adduci mentre a ufficializzare il sostegno a Minghetti è invece l’Arci Como per mezzo del suo presidente Gianpaolo Rosso.

In attesa ancora di direttive dal partito sia Francesco Matrale di Italexit sia Vincenzo Graziani di Verde E’ Popolare. L’ex comandante della polizia locale di Como sui social ribadisce: “Verde è Popolare non si è schierato a favore di nessuno dei due candidati al ballottaggio”. Fabio Aleotti della lista “Como in Movimento – Stop Inceneritore” ha fatto sapere che a breve incontrerà la sua lista per fare il punto.

Resta infine l’incognita legata ad Adria Bartolich sostenuta dalle liste Civitas e il Bene Comune. La scorsa settimana Bartolich ha partecipato al comizio di Rapinese ai giardini a lago di Como. Pochi giorni dopo ha poi incontrato Minghetti “con cui ho avuto una conversazione cordiale”, ha fatto sapere Bartolich.