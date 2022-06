Infortunio sul lavoro questa mattina in Canton Ticino. Lo fa sapere la polizia cantonale. I fatti risalgono a poco prima delle 8.30 in via Industria a Castione presso la “torre energetica”. Stando a una prima ricostruzione, un 22enne operaio svizzero stava svolgendo dei lavori di installazione al secondo piano della struttura. Per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Un volo di circa 10 metri.

Sul posto, oltre agli agenti della Cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e del Servizio Ambulanza del Moesano, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 22enne ha riportato ferite gravi.