Matrimonio sul Lario, la foto di Chris Smalling: cinque anni fa l’allora difensore del Manchester United – ora alla Roma – si sposò sulle rive del Lario. Oggi per ricordare quell’anniversario, sulla sua pagina Instagram il giocatore inglese ha pubblicato una immagine di quel giorno con il commento “Today, tomorrow and always!” (oggi, domani e sempre!).

Smalling e Sam Cooke scelsero il Lago di Como per le cerimonia con i festeggiamenti a Villa Balbianello. Un matrimonio “vip” blindatissimo, concluso con i fuochi d’artificio. Tra gli ospiti dell’evento, anche Wayne Rooney, uno tra i più popolari e amati calciatori britannici.

Nel 2017, come detto Smalling era in forza al Manchester United, in quel periodo allenato da Josè Mourinho, ora suo tecnico alla Roma. Poco prima del matrimonio sul Lario, proprio con la formazione inglese, il giocatore aveva conquistato il suo primo trofeo internazionale, l’Europa League. Nella finalissima, disputata a Stoccolma, il Manchester aveva superato per 2-0 gli olandesi dell’Ajax.

Villa Balbianello è un bene del Fai (Fondo per l’ambiente italiano). Oltre ad essere una location molto apprezzata per i matrimoni, ha anche ospitato le riprese di tre celebri film di Hollywood: “Casinò Royale” (per la serie 007, nel 2006), “Un mese al lago” nel 1995 con Vanessa Redgrave e Uma Thurman, e “Star Wars II” nel 2002.