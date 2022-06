(ANSA) – ROMA, 22 GIU – "Sullo stato di emergenza nazionale ci stiamo confrontando con la Protezione Civile, penso che su questo, assieme a Curcio arriveremo a una soluzione nella quale si individuino in modo puntuale i criteri per la dichiarazione dello stato di emergenza e soprattutto gli interventi che si possono fare. C’è totale sintonia tra conferenza regioni Protezione civile". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga al termine dell’incontro con il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio sull’emergenza siccità. "Noi ci stiamo confrontando con la Protezione civile, abbiamo iniziato oggi, ma faremo anche un confronto col governo", ha aggiunto. Secondo Fedriga ci sono "due fattori di intervento: la situazione emergenziale contingente, vale a dire che misure da mettere in atto e ci stiamo coordinando per capire quelle più utili, tra cui, per esempio anche la liberazione dell’acqua dei bacini che può essere fondamentale per affrontare sia il tema principale dell’acqua ad utilizzo civile che per quanto riguarda quello agricolo. Abbiamo necessità di interventi perché da qui ai prossimi anni ci aspettiamo di trovarci spesso e purtroppo in situazioni come queste". (ANSA).