Appello ai candidati sindaco in corsa al ballottaggio per il futuro della piscina di via del Dos. Le associazioni Diversamente Genitori, Thais, Down Verso, Sociolario, famiglie del Centro diurno disabili, chiedono un impegno pubblico ad intervenire per tutelare gli utenti, in molti casi fragili, dell’impianto. I rappresentanti delle associazioni già l’8 giugno scorso avevano organizzato una manifestazione contro la chiusura della piscina

Le famiglie degli utenti chiedono continuità, in vista dell’annunciata interruzione dei servizi della Cooperativa Colisseum dalla fine di luglio.

Ecco l’appello delle associazioni. “Ci rivolgiamo ai candidati sindaco che con il ballottaggio del 26 giugno si contenderanno la guida del Comune di Como per il prossimo quinquennio. Chiediamo loro di assumersi l’impegno politico, nel caso di vittoria elettorale, di fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità, nel rispetto della normativa vigente, affinché venga garantita la continuità dei servizi. Attività che interessano 140 persone con disabilità che effettuano in acqua importanti terapie riabilitative. Inoltre ricordiamo che la piscina offre importanti servizi, compresi i campi estivi, per 700 utenti”.