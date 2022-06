Ballottaggio domenica a Como per la scelta del nuovo sindaco del capoluogo lariano. Sono poco più di 72mila i cittadini comaschi chiamati alle urne e saranno 74 le sezioni per il voto allestite in città.

Dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 12 giugno scorso, il Comune di Como sarà l’unico della provincia a tornare alle urne per il ballottaggio. La scelta sarà tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi al primo turno.

Il ministero dell’Interno ha ribadito le indicazioni ai cittadini per esprimere in modo valido il proprio voto. Indicazioni poi ribadite anche dalla prefettura.

Come si vota

Sulla scheda, l’elettore troverà due rettangoli con il nominativo del candidato alla carica di sindaco. Sotto al nome sono indicati i simboli delle liste che sostengono l’aspirante primo cittadino. L’elettore deve esprimere la preferenza solo per il candidato sindaco. “Nel turno di ballottaggio la competizione è limitata alla opzione tra i due candidati alla carica di sindaco”, evidenziano le indicazioni del ministero.

L’elettore, per esprimere il voto deve tracciare un segno nel rettangolo con il nome del candidato sindaco scelto.

Voto valido

E’ ritenuto valido il voto, come previsto dalle indicazioni del ministero dell’Interno, anche se “l’espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata”. Voto valido anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato sindaco e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Voto nullo

Scheda nulla invece se l’elettore traccia un segno sul nome di un candidato sindaco e su un simbolo di una lista collegata all’altro candidato. Al ballottaggio, diversamente dal primo turno, non è previsto infatti il voto disgiunto. Voto nullo anche se sulla scheda viene indicato il nome di un candidato alla carica di consigliere comunale.

L’ufficio elettorale

I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica 26 giugno dalle 7 alle 23. L’ufficio elettorale è aperto per il rilascio delle tessere elettorali venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno dalle ore 9 alle ore 18, domenica 26 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

I servizi sociali raccolgono le prenotazioni per organizzare il servizio di accompagnamento al voto delle persone disabili. Per richiedere il servizio si può telefonare al 335.723.0056 tutti i giorni fino a domenica mattina dalle ore 9 alle ore 12.