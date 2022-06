Serie B 2022-2023, perfezionata l’iscrizione del Como. A mezzanotte è scaduto il termine per i club di serie B per la presentazione della domanda di adesione per il prossimo campionato cadetto. ll club lariano ha presentato tutti i documenti. Come capienza dello stadio Sinigaglia, in attesa dei lavori che prevedono l’aumento dei posti per i tifosi, è stata indicata la cifra di 4.999. Entro il 1° luglio è atteso il pronunciamento della Covisoc – l’organo della Figc che controlla la situazione economica delle società – e per chi non sarà ammesso ci sarà ovviamente la possibilità di fare ricorso.

Un passaggio che con la nuova società nelle mani di Sent Entertainment è diventato tranquillo, ma che fino a pochi anni fa per i tifosi del Como è stato traumatico, con problemi societari, documenti e fideiussioni mancanti o non in regola, litigi tra i soci che hanno messo in crisi la gestione del club stesso e non agevole l’iscrizione.

Il campionato prenderà il via nel fine settimana del 14 agosto. Il sorteggio si dovrebbe svolgere nella seconda metà di luglio.

Per quanto riguarda il mercato degli azzurri si attende l’ufficializzazione del primo colpo, l’arrivo del difensore Filippo Delli Carri, in arrivo dalla Juventus Under 23. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Salernitana. Figlio d’arte, classe 1999, Delli Carri è un centrale che può giocare anche sulla fascia sinistra.

Serie B 2022-2023, il girone

Ecco le protagoniste della prossima stagione: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, SudTirol, Ternana, Venezia.

Il riassunto. Retrocesse dalla A: Cagliari, Genoa e Venezia. Promosse dalla C: Bari, Modena, Palermo e SudTirol. Confermate dalla B 2021-2022: Ascoli, Benevento, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Parma, Perugia, Pisa, Reggina, Spal, Ternana.