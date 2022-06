Aree dismesse a Como, riqualificazione della zona tra via Viganò e via dei Mille. Riqualificazione dell’area dismessa tra via Viganò e via dei Mille a Como. La giunta comunale ha approvato il via libera alla riqualificazione dell’area di Como Borghi. La zona interessata, con i relativi edifici, è inserita nell’elenco degli immobili dismessi approvato dal consiglio comunale alla fine dell’anno scorso.

Aree dismesse a Como, riqualificazione della zona tra via Viganò e via dei Mille

L’intervento del privato prevede la demolizione e la ricostruzione degli immobili esistenti, ormai dismessi, per l’insediamento di funzioni residenziali e di autorimesse. Inoltre – secondo la nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Como – la proprietà si impegnerà a cedere all’amministrazione le aree destinate a servizi pubblici che saranno destinate all’ampliamento del parcheggio in via Dei Mille, nel quale verranno aggiunti otto posti auto predisposti per l’installazione di colonnine di ricarica delle auto elettriche. Infine il progetto di riqualificazione prevede l’estensione del marciapiede delle vie Alciato e Viganò e la costruzione di un passaggio ciclo pedonale di collegamento tra l’area del parcheggio di via Dei Mille e via Viganò”.