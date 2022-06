In Svizzera il numero di incidenti in cui è coinvolto un motoveicolo è sempre elevato. Durante escursioni e gite, così come su brevi tratti, sulle due ruote la possibilità di rimanere implicati in un incidente della circolazione è alta, anche a causa del volume di traffico presente sulle strade sempre in aumento.

Appuntamento domani

Per questo motivo domani, sabato 25 giugno, dalle 10.30 alle 15.00 le Polizie cantonali di Uri, Grigioni e Ticino si incontrano sul Passo del San Gottardo, nel piazzale dell’Ospizio, per una giornata di prevenzione e di controlli congiunta, volta ad aumentare la sicurezza stradale e in particolare a prevenire gli incidenti che vedono come protagonisti i motociclisti.

L’obiettivo di questo incontro è di dare ai centauri in transito la possibilità di ricevere dalla polizia informazioni importanti sugli incidenti della circolazione stradale e indicazioni puntuali su come prevenirli. Durante la giornata saranno controllati lo stato della moto e l’equipaggiamento personale in un’ottica principalmente preventiva e di sensibilizzazione. Infatti, è fondamentale comprendere l’importanza di un corretto equipaggiamento e di un abbigliamento che renda sempre visibili agli altri utenti della strada. La giornata si svolgerà solo con il bel tempo. In caso di condizioni meteo avverse l’appuntamento verrà spostato a domenica 26 giugno 2022.

Il bilancio degli incidenti stradali in Svizzera

Per quanto riguarda i dati relativi agli incidenti stradali che vedono coinvolti motociclisti, nel Paese si è assistito a una lieve diminuzione dei centauri deceduti, passati da 52 nel 2020 a 47 nel 2021. In aumento il dato sui feriti gravi, che da 998 nel 2020 è passato a 1067 nello scorso anno. In Ticino le cifre indicano un aumento degli incidenti: da 343 nel 2020 a 430 nel 2021 e vi sono stati 3 decessi come nel 2020. I feriti gravi invece sono aumentati di un’unità a 66 (erano 65 nel 2020).