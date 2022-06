Torneo di tennis ITF senior: 93 tennisti in arrivo da tutto il mondo, tre campi dedicati per un totale di 18 partite in calendario.

Torneo di tennis ITF senior

Torna sui campi in terra rossa del club di Villa Olmo l’Hilton Lake Como Championship, il torneo internazionale del circuito mondiale Itf Senior giunto alla terza edizione.

Si parte lunedì 27 giugno a Villa Olmo mentre le finali sono in calendario domenica 3 luglio. “Il Covid ci ha un po’ fermato, ma non ci siamo arresi – ha detto Chiara Sioli presidente del Tennis Como – Sarà una settimana non solo di tennis ma anche di intrattenimento e di occasioni di svago per i partecipanti al torneo”.

“Il 20% dei giocatori arriva dall’estero, da America, Asia e Europa – ha detto Paolo Carobbio, direttore del torneo e del club – Siamo molto soddisfatti per le risposte che abbiamo avuto, mancano solo un po’ di iscritti nel femminile, lavoreremo per crescere anche in questo settore. Inizieremo alle 9 del mattino con i primi incontri, poi ci fermeremo fino alle 16.30 prolungando la sessione serale, questo per evitare che il caldo condizioni troppo i giocatori”.

Il torneo internazionale del Tennis Como segue solo di poche ore la conclusione del Super Next Gen Italia, altro appuntamento importante della stagione di Villa Olmo che mette in campo gli Under 18.