Il Governo ha prorogato lo sconto sui carburanti fino al 2 agosto. La riduzione, inizialmente prevista fino all’8 luglio, proseguirà per aiutare cittadini e imprese dopo gli ultimi rincari e i prezzi che non accennano a diminuire. Con un litro di verde che supera abbondantemente i due euro.

Confermati dunque ancora per più di un mese i 30 centesimi di sconto. Il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, nelle scorse ore hanno firmato il Decreto Interministeriale.

Una mossa definita da più parti “necessaria” ma non sufficiente poichè, probabilmente, andrà rivalutata in vista delle partenze agostane. Le associazioni di consumatori, nel fare i conti, invocano ulteriori aiuti. Federconsumatori stima per una famiglia che fa due pieni al mese un aumento annuo che supera i 380 euro. Tra le ipotesi circolate nei giorni scorsi quella di innalzare lo sconto a 35 centesimi.

Pendolarismo del pieno dalla Svizzera all’Italia

In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane, l’agevolazione prorogata in Italia continua ad agevolare il pendolarismo del pieno al contrario. Cioè gli automobilisti ticinesi fanno rifornimento in Italia per risparmiare con conseguenze dirette sugli impianti svizzeri. Ora alle prese ora non solo con i frontalieri che faticano a fermarsi nelle stazioni di servizio sul confine, ma anche con gli stessi residenti che sempre più spesso oltrepassano la dogana per riempire il serbatoio nel Comasco.