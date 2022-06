Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, ancora lavori e chiusure in orario notturno. A partire da questa sera, per interventi nelle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, dalle 22 alle 5 del mattino di domani. Stesso provvedimento negli stessi orari anche domani e poi giovedì.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, è consigliato percorrere via Bellinzona e la provinciale 17, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro.

Per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, l’indicazione è di proseguire su via Nino Bixio, via Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli, via Cecilio, con rientro sulla A9 allo svincolo di Como Centro.